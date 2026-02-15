静岡県東伊豆町で、乗用車を運転していた85歳の女が、一時停止を無視したとして現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（指定場所一時不停止）の疑いで現行犯逮捕されたのは、伊東市富戸に住むアルバイト従業員の女（85）です。 警察によりますと、女は2月15日午後1時ごろ、東伊豆町の交差点で乗用車を運転中、一時停止の道路標識がある場所で停止しなかった疑いがもたれています。 警察が近くで取り締まり中に発見しました。