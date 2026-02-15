あすの天気です。日本海側を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。太平洋側は午前中を中心に晴れ間がありますが、日中は雲の多い空模様となりそうです。夜は関東で雨の降る所があり、一部で雪のまじる可能性があります。雨具があると安心です。気温です。朝の最低気温はけさより低い所が多いものの、関東から西で6℃前後と、この時季としては高めでしょう。日中の気温は全国的にきょうより低くなりそうです。青森で2℃、新潟で6℃