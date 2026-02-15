俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。自身が持つ免許について語った。MCのお笑いタレント・狩野英孝が「孝太郎さん、実は船の船舶免許持っているっていう噂が」と話を振ると、小泉は「取りましたね。最近は全然（操縦）してないですけれども」と打ち明けた。小型船舶の免許かと聞かれ「はい。当時、高校の時かなあ」と取得時期についても言及。「地元、横須賀で海が