【コルティナダンペッツォ共同】五輪のスケルトン女子が13、14両日に実施され、移民にルーツを持つイタリア代表バレンティナ・マルガリオ（32）が出場した。欧州各国では排外主義的な主張が影響力を強めており、自身もネット上での中傷を経験したというが「母国代表として誇りを持って滑った」と胸を張った。マルガリオは父がイタリア人、母はコートジボワール出身。自身はイタリア生まれにもかかわらず、「イタリア国旗を身に