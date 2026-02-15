タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちとアイス作りに挑戦したことを報告しました。【写真を見る】【 小倉優子 】子どもたちとヨーグルトアイスづくりに挑戦小倉さんは「今日は、子ども達といちごヨーグルトアイスを作りました」とつづり、続けて「冷やすまで10分かからず完成します」とその簡単さをアピールしていました。仕上がりのアイスと共に兄弟そろって仲良く具材を混ぜ合わせる様子も掲載され