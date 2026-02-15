◇明治安田J1百年構想リーグ第2節柏1―2東京V（2026年2月15日三協F柏）柏が15日、ホームの三協F柏で東京Vに1―2で破れ、開幕2連敗を喫した。主導権を握った前半33分に先制点を挙げた。小泉が東京VのDF深沢のコントロールミスを見逃さず。敵陣ゴール前でボールを奪うと、相手GKを交わして左足でネットを揺らした。しかし、この日は徐々にトーンダウンしてしまい、後半18分にセットプレーから失点。試合を振り出しに戻され