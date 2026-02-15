男子大回転座位で優勝した森井大輝＝菅平高原パインビークスキー場アルペンスキーのジャパンパラ大会は15日、長野県の菅平高原パインビークスキー場で開幕し、2回の合計タイムで争う大回転で男子座位は、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック代表の森井大輝（トヨタ自動車）が優勝した。45歳の森井は、気温が上昇して軟らかくなった雪面に合わせ、板が沈まないよう衝撃吸収のサスペンションを調整し好結果につなげた。3月のパ