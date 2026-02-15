◆練習試合日本ハム９ー９楽天（１５日・金武）楽天の滝中瞭太投手（３１）が１５日、日本ハムとの練習試合に先発し２回を投げ２安打１失点だった。初回２死二塁から郡司に中前に運ばれ失点するも２回は三者凡退に抑えて、降板し「力むつもりもなく、いいバランスで投げられた」。スライダーやフォークなどの変化球を織り交ぜ「試している変化球もあるので、その辺は少し多めに投げました。動きとしてはいい球もあったけど、