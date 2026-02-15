キャンプは２軍スタートだったＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が１５日、中日との練習試合（北谷）で１軍の実戦に初出場。初打席の初球で中日・金丸から安打を放ち、持ち前のコンタクト能力をアピールした。「行けブー！」「カモンブー！」ベンチの先輩たちからの声をエネルギーに、“ハマのブーちゃん”が鮮烈デビューだ。２回２死一塁の初打席。「いかに（相手に）向かっていけるか、振っていけ