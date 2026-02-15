◆ＮＴＴ西日本カップ静岡県ユースＵ―１２大会▽決勝オイスカＦＣ２―１エスパルスＵ―１２清水（１５日、都田サッカー場）決勝はオイスカＦＣが２―１でエスパルスＵ―１２清水に逆転勝ちし、初優勝を飾った。序盤から体格で勝るエスパルスに攻め込まれ、前半５分に失点した。しかし、後半にシステムを変更して前線からプレスをかけると形勢が逆転。同７分に宮本悠吏（６年）のゴールで追いつくと、ＧＫ梶原空翔（６年）が