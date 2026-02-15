◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード男子スロープスタイル予選（１５日、リビーニョ）荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の欠場が決定した。自身のＳＮＳを更新し、ビッグエアの決勝で足首を痛め、スロープスタイルに向けた公式トレーニングで再度負傷したことを明かし「スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした。今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し、苦渋の決断でした