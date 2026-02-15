侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問していた巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１５日にナインへ個別指導を行った。１４日からキャンプを訪問していた松井氏だったが、チームの視察はこの日が最終日。前日には多くの選手がレジェンドのもとを訪れて挨拶を行うと、松井氏も笑顔で応じていた。?ゴジラ詣で?はこの日も…。まずは古巣・巨人の後輩でもありサポートメンバーに選ばれている中山が打撃練