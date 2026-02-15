◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）帝京大時代に箱根駅伝出走経験のあるランニング×コメディ系ＹｏｕＴｕｂｅｒのたむじょーはゲストランナーとして男子１０キロの部に出場。「楽しく走れました」と手元の時計で３５分２２秒で早春の青梅路を駆け抜けた。今年は青学大ＯＢの若林宏樹さんと走り「若林くんが盛り上げてくれました。箱根で活躍したランナーが青梅に来てくれる