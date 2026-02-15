JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国によりますと予讃線の下り特急「しおかぜ・いしづち11号」が15日午後３時13分ごろ松山市安城寺町の踏切で人と接触しました。 この事故で予讃線の伊予北条駅から松山駅間で運転を見合わせていましたが、午後4時25分に運転を再開しました。この影響で列車に遅れや運休が出ています。 最新の運行状況はJR四国のホームページで確認してください。