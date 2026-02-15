「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武）日本ハム・新庄監督が試合後、九回に３点二塁打を放った矢沢の打撃を「どうした？矢沢君。振れているね」と称賛した。５−９の九回１死満塁。途中出場の矢沢、野村に打順がまわる場面で新庄監督は「満塁で矢沢君のときに右中間で三塁打、野村君で犠牲フライで同点」と思い描いていたのだという。結果的に矢沢は鮮やかに中堅左を破る３点二塁打を放ち、野村が中前打で続い