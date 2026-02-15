モデルの滝沢眞規子（47）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ABEMAの人気番組「秘密のママ園」で共演中の近藤千尋、峯岸みなみと女子会トークを公開した。動画内で滝沢は自身コラボ商品のルームウエアを2人にプレゼント。近藤は「最高だ。こんなの着たらひーぼぉくんすぐ興奮しちゃう」。峯岸が「ほんと仲良しですね。男と女ですね」と驚くと、今度は再度「ひーぼぉくんすぐ興奮しちゃうの」。峯岸は「なんでそんなに男