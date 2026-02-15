日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１５日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は「穴場だと思う街ランキング１１年連続１位」北千住を巡る。道中、一茂は高校時代に暴走族と対決した経験を回顧。「俺が高校の頃。俺がやってた野球部と暴走族のチームとで荒川の河川敷で対決した。そんとき、すごかったのは暴走族がバットをバイクに差し込んで来てた。全員バイクで」