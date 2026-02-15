お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35）が14日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。変わった告白の仕方を暴露された。番組では「紅しょうがの恋愛不漁ドキュメンタリーな夜」と題して2人のうまくいかなかった恋愛エピソードを語った。マユリカの阪本は「熊プロは恋愛の仕方が変というか、好きな人に告白するときもめっちゃ変な方法をとるんですよ。“私は普通にいっても実るはずが