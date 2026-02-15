日本人類学会と日本文化人類学会、日本考古学協会は15日、札幌市で開かれた北海道アイヌ協会の会員研修会に登壇し、過去のアイヌ民族の遺骨や副葬品の収集が「適切な手続きを欠いていた」と謝罪する昨年12月発表の各団体の声明について、対面で初めて説明した。参加者からは「なぜ盗んでまで遺骨を研究したのか」などと、過去の行為の不当性をあらためて問う声が上がった。研修会にはアイヌ協会の会員約90人が参加。登壇した日