ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。今井らいぱち（38）は過去3度準決勝に進みながら、決勝は未経験。今回は、高校生相手に講演会を行うスペシャルドリームアドバイザーのコント。トレードマークの丸刈り頭にはロン毛のかつらを乗せて登場した。「自分に自信ありますか？」と生徒に問えば、全員が「あります！」。「じゃあ、ここは飛ばしますね」