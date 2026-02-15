2月15日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節GAME2が開催。東地区4位のアルバルク東京が、ホームで西地区6位の佐賀バルーナーズを迎え撃った。 A東京は安藤周人の3ポイントシュートからスコアをスタートし、試合開始から早速8－0のランを披露。マーカス・フォスターらも3点弾で続き、23－15で最初の10分間を終える。第2