ROIROMの本多大夢と浜川路己が、公式Instagramで密着2ショットを公開した。 【写真】オールブラックコーデのROIROM、ハートバルーンを持ったキュートな密着ショット ■ROIROM「あいしてゆー」密着ショット公開 本多大夢と浜川路己の2人からなるアイドルデュオ・ROIROMが3点の写真を公開した。 この日の2人は、揃いのシャツ×パンツのオールブラックコーデで登場。1枚目は、ミ