巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。“通算100盗塁”に意欲？を見せた。長野氏の通算盗塁数は99個。100盗塁に「あと1」で現役引退となったが、それについてファンから「いつか短期間でもいいので現役復帰していただいて、盗塁を1つ成功さ