◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節C大阪2―0福岡（2026年2月15日ベスト電器スタジアム）セレッソ大阪はアーサー・パパス監督（46）が体調不良で福岡戦のベンチに入らず。加えて、先発メンバーに名を連ねていたDF畠中槙之輔（30）がウオーミングアップ中に異常を訴えてメンバー落ちする緊急事態。MF田中駿汰（28）が守備的MFからDFラインに下がってMF香川真司（36）が緊急出場して試合が始まった。