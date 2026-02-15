カブスの今永昇太投手が日本時間15日、キャンプでライブBPに登板。鈴木誠也選手ら打者3人(5打席)を相手に被安打1、被本塁打1、3奪三振で投球を終えました。今キャンプ初のライブBPに臨んだ今永投手。登板では同じカブスの鈴木選手と2度対戦し、1打席目は1ボールから82マイル(約132キロ)のスライダーを左中間へ運ばれ、特大本塁打を被弾します。しかし、2打席目はカウント1ボール2ストライクから83マイル(約134キロ)のスプリットで