MLB・ブルージェイズの岡本和真選手がキャンプ地でメディアのインタビューに答えました。フィールド外ではどんな人物なのかと尋ねられた岡本選手は、真顔で「硬派で真面目な男前」とコメント。通訳が正確に訳すと海外メディアの記者は大笑い。その姿に真顔を貫いていた岡本選手は思わず吹き出し顔を覆います。笑いが笑いを呼び会場が一体に。開幕前のつかみは良好なようです。