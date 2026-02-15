昨季パ・リーグ首位打者の牧原大が、侍ジャパンの宮崎事前合宿で最後の一人になるまで振り込んだ。全体が終了し、近藤、坂本との3人で居残りの個別練習。そのフリー打撃を終えると、最後は一人グラウンドに残ってロングティーで汗を流した。精力的にバットを振り込んだ牧原大は「練習量が落ちるので。練習量が落ちると感覚も落ちていく。そこは落ちないようにやることをやるだけ」と力強く話した。14日の練習では中堅に入