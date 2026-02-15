国民民主党の玉木代表は１５日のフジテレビ番組で、政府・自民党が２０２６年度政府予算案の早期成立に向けて審議時間の削減を検討していることについて、「慣例にとらわれずやれることがあるのであれば、国民生活最優先で判断していきたい」と理解を示した。高市首相は予算案の今年度中の成立にも意欲を示している。玉木氏は「年度内成立を本当にやりたいのであれば、与党の（質問）時間をゼロにするとか色々な形で示してもら