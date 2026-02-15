「ボクシング・８回戦」（１５日、住吉スポーツセンター）ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦のアンダーカードでスーパーバンタム級８回戦が行われ、日本同級１０位の辰吉寿以輝（２９）＝大阪帝拳＝が１-０（７７-７５、７６-７６×２）の判定で、現在は日本ランクから外れている２１年西部日本スーパーフライ級新人王の山内翔貴（２６）＝本田フィットネス＝と引き分けた。元ＷＢＣ世界バンタム級王者・辰吉丈一郎