〈「月の稼ぎは300万円」「おいしい仕事」女性を次々と“風俗漬け”にして荒稼ぎ…ナンパ経験すらない“高学歴エリート男性”が「違法スカウト」にハマったワケ〉から続く警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官