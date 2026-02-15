ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子シングルの千葉百音選手が現地14日の公式練習後、17日に行われるショートプログラムへ向けて意気込みを語りました。オリンピック初出場の20歳・千葉選手。練習を終えて、「自分のカラダのコンディションの中でできるだけ良いイメージで、感覚にフォーカスして良い練習ができていると思います」と順調ぶりをアピール。また、前日は男子シングルのフリーを会場で観戦。「見ていて、自