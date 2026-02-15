テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）の声を戸谷菊之介が演じることが発表された。そのほかメイン声優は、長谷川育美、天崎滉平（※崎＝たつさき）、津田健次郎が務める。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。【画像】作画いい！ジャンたちキャラクタービジュアル戸谷が醤の特徴的な声を演じるほか、長谷川はジャンと真逆のヒロイン・五番町霧子役、天崎は醤の唯一の理解者・小此