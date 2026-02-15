元NGT48で女優の本間日陽（26）が15日、自身がパーソナリティーを務めるBSN新潟放送のラジオ番組「ひなたまつり」（土曜午後6時）の公開収録（新潟・長岡市）に臨んだ。3月いっぱいで番組を「卒業」する本間は、この日が最後の収録になった。本間は200人以上の観客に「こんなにたくさん集まっていただいて」と感謝しながら、3月の放送4回分の収録を行った。NGT48のOGで、本間と同じ1期生のタレント奈良未遥（27）、西村菜那子（28