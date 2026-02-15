犬の飼い主が難しいと感じるしつけ 1.トイレトレーニング 「できた！」と思った次の日には失敗していたり、できるんだけどトイレシートからはみ出してしまったり、トイレ以外の場所で排泄してしまうこともあるでしょう。 100％完璧にいかないのがトイレトレーニングです。お家の中ではトイレシートで排泄できるけど外ではできない、といった問題が起こることもあります。 シニア犬になると失敗が増