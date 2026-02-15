全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の寿司店『すきやばし次郎日本橋店』です。本店から受け継ぐ江戸前の伝統と技を気軽な風情で味わう寝具や和装小物が並ぶ売り場を抜けると藍色に白で染め抜かれた“鮨”の文字。それをくぐると、職人らしい清々とした風体の大将が笑顔で迎えてくれた。16歳でこの道に入り、そのほとんどで「すきやばし次郎」の看板を背負ってき