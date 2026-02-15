J１百年構想リーグ第２節のアウェーFC東京戦。浦和レッズにとってはもったいない結果になった。先制しながらも追いつかれ、PK戦で敗れて勝点１獲得に留まり、余計にモヤモヤが残っただろう。立ち上がりはホームのFC東京が上回り、センターバックのアレクサンダー・ショルツと稲村隼翔の縦パスを起点に、中盤に落ちてくる長倉幹樹のセカンドポストとマルセロ・ヒアンの徹底した飛び出しに対して、浦和は後手に回った。そのな