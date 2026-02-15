森下龍矢と大橋祐紀と所属するブラックバーンは現地２月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で斉藤光毅を擁するQPRと敵地で対戦。３−１で勝利した。このゲームで２ゴールに絡む活躍を見せたのが森下だった。スコアレスの21分、右サイドボールを受けると、相手DFを股抜きでかわしてゴール前にアーリークロスを供給。味方のゴールをお膳立てする。さらに、２−１で迎えた50分には、ボックス内で右からのク