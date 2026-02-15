お笑いコンビ・くらげのくらげ・渡辺翔太さんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。「バレンタインに帰宅したら」妻が用意してくれていたものを披露しました。【写真】くらげ・渡辺翔太の妻が再現したモノ！「バレンタインに帰宅したら」渡辺さんは「バレンタインに帰宅したら、妻が美女と野獣の『ひとりぼっちの晩餐会』を再現してくれました！！！ 僕は美女と野獣に出てくるろうそくのルミエールが大好きなので本当に嬉しいで