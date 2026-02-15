日曜日は全国的に気温が高くなり、4月並みの暖かさとなった所が多くなりました。月曜日は寒気が流れ込んできて、日中の気温は全国的に日曜日より低くなりそうです。日本海側や北日本を中心に大幅に低くなり、一気にこの時季の寒さが戻るでしょう。関東から西は15℃くらいの所もありますが、午後は北風で寒くなってきます。服装選びにお気をつけください。寒気の影響で、日本海側は雪や雨が降りやすいでしょう。太平洋側も、午前中