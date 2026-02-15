牡羊座・女性の運勢 「もっとできるようになりたくないのか」。人からそう強くうながされるようなイメージのとき。ここ最近、継続的に周囲の人から前向きな刺激を受け、牡羊座の意識は変わり始めています。が、まだまだ自分のなかで踏みきれない部分があり、そこをダイレクトに指摘されるような展開があるのかも。「まったくその通り」とは思うものの、即素直に受け入れるのは難しく、とっさに反発してしまうことも。ただ、