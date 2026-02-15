獅子座・女性の運勢 パートナーや親友など、自分にとって特別な存在から、仕事＆社会面のことに関して鋭い指摘を受けそう。自分から見れば「それは仕方がないこと」として受け入れている内容に対し、「なぜ変えようとしないのか？」と正面から言われるような。「その通りだ」と思いつつ、とっさに反発してしまいそうですが、この展開は獅子座の変化への意識を加速させるでしょう。自分が漠然と考えてきたテーマ