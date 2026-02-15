蠍座・女性の運勢 何か家の状況や家族関係をテーマにしたことについて、パートナー（もしくは親友など大事な誰か）と意見が対立しそうです。蠍座は変化や挑戦の必要性を強く感じていますが、まだ相手はそれがわからないのかも。価値観の差を実感するでしょう。ただこれが明確になったことで状況はまた動き始めます。対立自体より、「これから具体的にどうするか」を考えて。いまは前向きな案が浮かびやすい冴え