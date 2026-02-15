魚座・女性の運勢 自分のなかで、ある意味“覚悟”のようなものが決まりつつあるとき。それに気づくのは、身近にいる誰かや何かに接し、その価値観に強い違和感を覚えたときでしょう。以前なら笑って受け入れたそれを受け入れられないなと感じ、新しい自分を自覚するのかも。状況は間違いなく変化しつつあります。自分の進むべき方向性は慎重に見極めつつ、でも日々を楽しむことも忘れないで。ここからは少し開放的な気分にもなれ