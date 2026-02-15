小松島競輪の「リンカイ！小松島カップ」（F1）は、16日に最終日を迎える。中村龍吉（25＝福島・125期）は5RA級準決勝を捲りで1着。連勝を8に伸ばした。「フタをされて行くところで行けなくてきつかった。ホームで併走になってたけど、気持ちの面で落ち着いてレースができました」11RA級決勝を勝てば3場所連続完全VでS級特別昇級がかなう「ここまできたら（9連勝で）気持ち良くなりたい」同じく連勝の藤井栄二、諸隈健