「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）第３クール最終日のこの日、練習後に「宜野座村ふれあい野球教室」が行われ、宜野座村の少年野球チーム１４０人が参加した。阪神の宜野座メンバーが指導にあたり、大山、近本ら主力メンバーも子供らを笑顔で見守る温かい時間となった。野球教室終了後には質問コーナーが設けられた。前川には「試合前には盛り上げるにはどうしたらいい？」と「沖縄で好きな曲は？」と“珍質問”が投げ