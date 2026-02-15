◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第２節千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）川崎は前節・開幕戦（対柏、５〇３）での打ち合いの展開から一転、０―０からのＰＫ戦の末に９―８で千葉を破り、開幕２連勝を飾った。勝ち点２を加え、同５で２位につけた。試合後、長谷部茂利監督は「うまくいった場面が少なかったように感じる。前節５―３という８点入ったゲームの後に、０―０のゲーム。同じチームなのかと