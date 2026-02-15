◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）女子３０キロは、座間栞（２６）＝しまむら＝が１時間４４分５７秒で初優勝した。２位の山本明日香（２８）＝ユニバーサル＝に２分４３秒差をつけて圧勝。「タイムは目標より１分くらい悪かったですが、今大会はタイムよりも優勝を目指していたので満足です」と笑顔で話した。男女混合レースのメリットを生かして、序盤から「独走」した。