ソフトバンク・上茶谷大河投手が１５日、宮崎キャンプの紅白戦で先発し、２回打者６人をパーフェクトに抑えた。小久保裕紀監督は「カミチャは今年ずっと良くて、今日も実戦で結果を出しましたけど、結構（キャンプ前から）体も絞ってね。でも、出力落ちていなくて。味方ですけど、（捕手の）インサイド要求に応えて、そこに投げられていた。なかなか紅白戦であそこに投げるのは自信ないと投げられない。インサイドの制球が彼の武