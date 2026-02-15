ものまねタレント・りんごちゃん（３７）が近影を公開し話題になっている。１５日までにインスタグラムに「今日は取材のお仕事でした楽しかった〜詳細またお知らせしまーす」とつづり、髪型を金髪ショートヘアにした姿を公開。ワンショルダ―のトップスにデニムを合わせたカジュアルな姿も披露した。この投稿にファンからは「りんごちゃん…可愛すぎる」「ショート似合う」「痩せたしすごくカワイイ」「自分を楽しんでい