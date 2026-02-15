京都記念で12着に敗れたバビット（牡9＝浜田、父ナカヤマフェスタ）は、これがラストラン。コンビを組んだ高杉吏麒（20）は「自分の形で競馬はできました。最後まで頑張ってくれました」とねぎらった。浜田多実雄師（53）は「今日の走りを見ると潮時かなと。これから立派な誘導馬になってくれたら」と、今後のプランを明かした。通算25戦4勝（重賞は2020年ラジオNIKKEI賞、セントライト記念の2勝）。